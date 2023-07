VERSES wird von der Europäischen Kommission ausgewählt, am Aufbau eines Kompetenznetzwerks für künstliche Intelligenz am Edge - dem Projekt dAIEDGE - mitzuwirken

Vancouver, British Columbia - 12. Juli 2023 / IRW-Press / VERSES AI Inc. (CBOE:VERS) (OTCQX:VRSSF) („VERSES“' oder das „Unternehmen“), ein Unternehmen für kognitives Computing, das sich auf die nächste Generation der künstlichen Intelligenz (KI) spezialisiert hat, gibt bekannt, dass es von der Europäischen Kommission und deren Projekt Horizon Europe mit dem Titel ‚dAIEDGE‘, einem Kompetenznetzwerk für „dezentrale, vertrauenswürdige, effiziente und skalierbare KI am Edge“, eine Förderung in Höhe von 418.000 Euro für Forschung und Innovation erhalten hat.

Künstliche Intelligenz (KI) wird immer mehr zu einer treibenden Kraft für die Gestaltung der Zukunft des Internets und der gesamten Welt. Durch die Kombination von Edge Computing mit künstlicher Intelligenz (Edge AI) können Geräte innerhalb weniger Millisekunden Entscheidungen treffen, indem sie Daten direkt am Entstehungsort verarbeiten — ohne unsichere Verbindungen, ohne hohe Latenz und ohne hohe Gemeinkosten für Energie oder Übertragungskosten. Edge AI ist daher ein Wegbereiter und Beschleuniger für viele neue Anwendungen in Bereichen wie autonomes Fahren, personalisierte digitale Unterstützung und intelligente Serviceroboter.

„dAIEDGE ist ein faszinierendes Projekt, das die Entwicklung und Marktakzeptanz von dezentralen Edge AI-Lösungen in Europa revolutionieren dürfte. Gemeinsam mit unseren Syndikatspartnern werden wir die künstliche Intelligenz auf einen nachhaltigen Wachstumspfad lenken und den Weg in eine Zukunft ebnen, in der digitaler Fortschritt und Umweltbewusstsein Hand in Hand gehen“, so Philippe Sayegh, Chief Adoption Officer bei VERSES.

Als Teil der Initiative „European Network of AI Excellence Centres: Expanding the European AI Lighthouse“, die von der Europäischen Union ins Leben gerufen wurde, hat dieses Projekt ein wesentliches Ziel, nämlich ein Kompetenznetzwerk für KI-gestützte Edge-Lösungen zu schaffen. Dieses Netzwerk soll eine rasche Entwicklung und Marktakzeptanz von dezentralen Edge AI-Technologien wie Hardware, Software, Frameworks and Tools, die wiederverwendbar, sicher und vertrauenswürdig sind, fördern und sicherstellen.