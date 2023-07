Die Aktie der Berliner konnte am Mittwoch auf der About You-Welle mitschwimmen und legte mehr als elf Prozent zu – klarer Tagessieger im DAX. Auch hier dürfte die Hoffnung vieler Anleger mitspielen, dass sich die Branche nun verstärkt auf die Profitabilität konzentriert.

Die Analysten von Alster Research hoben ihr Kursziel am Mittwoch von 6,50 Euro auf 7,30 Euro an. "About You hat sein Versprechen eingelöst, der Rentabilität Vorrang vor dem Wachstum zu geben", schreibt Analyst Alexander Zienkowicz. "Wie im vorangegangenen Quartal zu sehen war, zeigten die eingeleiteten Kostenmaßnahmen Wirkung. Man bedenke, dass About You die Marketingausgaben wieder erhöhen wird, sobald das Marktumfeld wieder günstiger wird, um das Wachstum anzukurbeln. Nichtsdestotrotz waren die Anstrengungen des Unternehmens beeindruckend, was uns veranlasst hat, unsere Gewinnschätzungen zu erhöhen."

Die 2014 gegründete Tochter der Hamburger Otto Group ist seit zwei Jahren an der Börse und hat Anlegern seither nur wenig Freude bereitet. Die Aktie wurde zum IPO mit über 26 Euro gehandelt, nach der Rallye am Mittwoch notiert die Aktie aktuell bei 6,12 Euro.

Mit einem strikten Sparkurs hat sich About You gegen das schwierige Konsumklima in der Modebranche gestemmt und im ersten Quartal einen bereinigten Gewinn (EBITDA) von 4,2 Millionen Euro eingefahren. Besonders beim Marketing und in der Verwaltung habe man Kosten eingespart, teilte das Unternehmen mit.

Der Online-Modehändler About You kämpft sich im ersten Quartal erstmals in die schwarzen Zahlen. Ein Signal, auf das Anleger gewartet hatten. Die Aktie steigt am Mittwoch um 35 Prozent. Auch die Zalando-Aktie springt an.

Überraschend in der Gewinnzone Fashion-Aktien wieder angesagt? About You und Zalando gehen durch die Decke

