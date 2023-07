Xinhua Silk Road Seraphim unterzeichnet Liefervereinbarung mit ERS Group über Solarmodule mit einer Leistung von 300 MW

Beijing (ots/PRNewswire) - Seraphim Energy Group Co., Ltd. (Seraphim), Chinas

erstklassiger Hersteller von Solarmodulen, unterzeichnete am 21. Juni 2023 einen

Liefervertrag über Solarmodule mit ERS Energy Group of Companies ("ERS Group"),

einem Unternehmen mit Sitz in Malaysia.



Gemäß der Vereinbarung wird Seraphim hocheffiziente Solarmodule für das

Kraftwerk der ERS Group mit 300 Megawatt (MW) in der Provinz Zambales,

Philippinen, liefern. Die Modulbereitstellung wird im dritten Quartal 2023

beginnen und bis zum zweiten Quartalsende 2024 abgeschlossen sein.