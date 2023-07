Entwickler von Arçelik werden durch die fortschrittlichen Fähigkeiten von Open AIGPT Modellen gestärkt

ISTANBUL, 12. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Arçelik einer der führenden Unternehmen für Haushaltsgeräte in Europa, hat heute die Markteinführung der „Arçelik Developer's AI Platform" bekannt gegeben. Die neue Webanwendung wurde entwickelt, um die Effizienz und Fähigkeiten seiner Entwickler bei der Codierung zu verbessern, indem sie mehrere Funktionen durch künstliche Intelligenz nutzt, z. B. Codegenerierung, Fehlererkennung, Codeoptimierung und automatisierte Tests. Die Plattform, die Entwicklern im gesamten Unternehmen zur Verfügung steht, wurde so konzipiert, dass sie sich nahtlos in das OpenAI GPT-Modell integrieren lässt und die Sicherheit und Vertraulichkeit des geistigen Eigentums im gesamten Unternehmen durch das unglaubliche Potenzial der KI stärkt.