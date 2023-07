Bürger können sich an Verfahren für Tesla-Ausbau beteiligen

(Im zweiten Absatz, zweiter Satz, wurden die Angaben zu Wasser und Strom gestrichen. Laut Telsa ist keine zusätzliche Frischwassermenge und kein zusätzlicher Strom für eine Erweiterung nötig.)

GRÜNHEIDE (dpa-AFX) - Für die geplante Erweiterung des Tesla -Werks in Grünheide können sich Bürgerinnen und Bürger ab kommender Woche am Genehmigungsverfahren beteiligen und ihre Bedenken einbringen. Vom 19. Juli an bis zum 18. August sind die Antragsunterlagen im Internet (https://www.uvp-verbund.de) und bei Behörden wie dem Landesumweltamt und in Rathäusern öffentlich einsehbar. Das kündigte das brandenburgische Umweltministerium am Mittwoch an. Der US-Elektroautobauer Tesla will seine Fabrik in Grünheide ausbauen und die Kapazität auf eine Million Autos im Jahr verdoppeln.