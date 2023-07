VILNIUS (dpa-AFX) - Mit der Zusage der G7-Gruppe für die Unterstützung der Ukraine sieht Bundeskanzler Olaf Scholz die militärische Hilfe für das Land auch langfristig gestärkt. Es gehe dabei um eine "Sicherheitspartnerschaft", eingebettet in eine längerfristige Strategie, "auf die sich die Ukraine dann auch verlassen kann", sagte der SPD-Politiker vor dem Abschluss des Nato-Gipfels am Mittwoch in der litauischen Hauptstadt Vilnius. Dies knüpfe an die bisherige Hilfe an, die der Ukraine eine Verteidigung ermöglicht habe, die ihr aus eigener Wirtschaftskraft heraus nicht möglich gewesen wäre.

Scholz sagte, das Spitzentreffen habe auch darüber hinaus eine klare Antwort auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine formuliert. "Denn er hat die Nato gestärkt, unsere Bereitschaft zur Verteidigung unterstrichen und den Zusammenhalt in der Allianz erhöht", sagte der Kanzler. Und: "Die Nato ist ein Verteidigungsbündnis, das niemanden bedroht. Sie ist aber bereit und in der Lage, jeder militärischen Bedrohung zu begegnen."/cn/DP/jha