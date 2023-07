Alvarez & Marsal prognostiziert starken Anstieg von Unternehmensrestrukturierungen angesichts verschlechterter Wirtschaftslage

N.Y./München (ots) -



- Neue Datenanalyse von Alvarez & Marsal zeigt, dass die finanzielle Notlage von

Unternehmen in Europa weiter zunimmt.

- 72 % mehr Unternehmen aus der Konsumgüter-Branche sind 2023 in

wirtschaftlicher Schieflage.



Alvarez & Marsal (A&M) (https://www.alvarezandmarsal.com/) , ein weltweit

führendes Beratungsunternehmen, veröffentlicht seinen Alvarez & Marsal Distress

Alert (ADA), in dem die finanzielle Leistungsfähigkeit und die Robustheit der

Bilanzen von mehr als 4.400 Unternehmen in Europa ausgewertet wurden .