PEKING, 12. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Die SANY Group ("SANY") hat sich im Laufe ihrer 23-jährigen Geschichte als Branchenführer mit einer anerkannten Unternehmenskultur, Arbeitsumgebung, Mitarbeiterfürsorge und -vergünstigungen sowie Talentförderung etabliert, und die „Förderung erstklassiger Talente" ist eine der drei erstklassigen Visionen des Unternehmens. SANYs Philosophie des "mitarbeiterorientierten Talentmanagements" ist der Schlüssel zum Erfolg bei der Schaffung einer erstklassigen Plattform, um das Wachstum der Mitarbeiter zu unterstützen, die Rechte und Interessen der Mitarbeiter zu wahren und Talente zu motivieren, um eine für beide Seiten vorteilhafte Entwicklung zu erreichen.

Anfang dieses Jahres wurde SANY von Liepin, einer führenden Plattform für die Entwicklung von Talenten in China, die die 8. jährliche Veranstaltung in Zusammenarbeit mit Chinas führendem Medium, The Paper, ausrichtete, zum „Außergewöhnlichen Arbeitgeber des Jahres 2022" ernannt. SANY wurde für „seine vielfältigen Anreizprogramme, die das Potenzial der Mitarbeiter inspirieren, den Wert der Mitarbeiter respektieren und ehren sowie eine bessere Zukunft mit seinen Mitarbeitern schaffen" anerkannt. Im Jahr 2021 belegte SANY den 10. Platz im Großraum China und den 230. Platz auf der Forbes' World's Best Employers-Rangliste, die in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsunternehmen Statista nach der Befragung von 150.000 Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigten aus 58 Ländern erstellt wurde. Ende 2022 beschäftigte SANY insgesamt 26.374 Mitarbeiter und setzt sich für eine langfristige und nachhaltige Entwicklung ein, insbesondere für die Förderung der „She Power". Der Anteil der Frauen unter den Führungskräften des Konzerns beträgt 12,5 Prozent.