Wirtschaft Dax legt deutlich zu und schließt über 16.000-Punkte-Marke

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Mittwoch hat der Dax nach einem bereits freundlichen Start im Tagesverlauf deutlich zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 16.023 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 1,5 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.



Damit ist es dem Dax zum ersten Mal seit gut einer Woche gelungen, oberhalb der 16.000-Punkte-Marke zu schließen. Am Nachmittag hatte die US-Statistikbehörde bekannt gegeben, dass der Anstieg der Verbraucherpreise in den USA im Juni deutlich an Fahrt verloren hat. Die Inflationsrate sank von 4,0 Prozent im Mai auf nunmehr 3,0 Prozent.