Digitale Fahrtreppe Schindler Deutschland reduziert Stillstandszeiten durch Remote Monitoring um bis zu 34 Prozent

Berlin (ots) - Schindler macht die Rolltreppe smart: Was für Aufzüge bereits

seit vielen Jahren Vorteile bringt, bietet Schindler in Deutschland ab sofort

auch für die fahrenden Stufen. Die digitale Anbindung Schindler Ahead Core

überwacht die Funktion der Fahrtreppen rund um die Uhr. Das steigert ihre

Verfügbarkeit und entlastet die Betreiber vom Aufwand für die Identifikation und

Kommunikation von Störungen.



Ab sofort können Kunden von Schindler Deutschland das intelligente Remote

Monitoring, das sie bereits für Aufzüge kennen, herstellerübergreifend auch für

ihre Fahrtreppen nutzen. Die Lösung wurde in mehreren Ländern, darunter USA und

China, schon etabliert und mit umfassenden Daten trainiert. Schindler Ahead

Core, so der Name der Lösung sammelt, analysiert und übermittelt

anlagenrelevante Daten 24/7 in Echtzeit, erkennt selbstständig Abweichungen vom

Normalbetrieb und setzt eine automatische Entstörungskette in Gang. Sollte eine

Fahrtreppe stehen, löst dies eine sofortige Information aus, auf die die

Experten von Schindler umgehend über die digitale Verbindung aus der Ferne oder

persönlich vor Ort reagieren.