Deutsche Anleihen steigen deutlich

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Mittwoch deutlich gestiegen. Im Gegenzug gerieten die Renditen mit der Aussicht auf weniger stark steigende Zinsen in den USA unter Druck. Am späten Nachmittag legte der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,82 Prozent auf 132,07 Punkte zu. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf 2,55 Prozent.

An den Anleihemärkten zeigte sich allgemein ein kräftiger Rückgang der Renditen, nachdem Daten zur Preisentwicklung in den USA der Spekulation auf weiter steigende Zinsen einen Dämpfer versetzt hatten. Im Juni ist die Inflation in den USA deutlich gesunken. Die Inflationsrate fiel auf 3,0 Prozent, nachdem sie im Monat zuvor noch bei 4,0 Prozent gelegen hatte. Auch die Kerninflation ist stärker als erwartet gesunken.

"Für die US-Notenbank Fed ist auf kurze Sicht die Inflationsthematik nicht mehr so akut wie noch vor wenigen Monaten", sagte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. Auf der nächsten Zinssitzung der US-Notenbank Fed Ende Juli wird am Markt zwar weiter fest mit einer Zinserhöhung im Kampf gegen die hohe Inflation gerechnet. Allerdings haben die Erwartungen an weitere Zinserhöhungen seit der Veröffentlichung der US-Preisdaten einen Dämpfer erhalten./jkr/he

