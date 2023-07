Südzucker erwartet Ergebnissteigerung im laufenden Quartal

MANNHEIM (dpa-AFX) - Der Südzucker -Konzern ist angesichts gut laufender Geschäfte im Segment Zucker zuversichtlich für das laufende Quartal (bis Ende August). Der Vorstand erwartet einen deutlichen Anstieg des Konzern-Ebitda und des operativen Konzernergebnisses gegenüber dem Vorjahresniveau, wie der Konzern am Mittwoch in Mannheim mitteilte. Vor einem Jahr hatte der Konzern in dem Zeitraum 230 Millionen Euro Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen erzielt. Das operative Ergebnis hatte sich auf 153 Millionen Euro belaufen.

Die Konzerntochter Cropenergies musste hingegen am Mittwoch die Erwartungen dämpfen. Der Biosprithersteller rechnet aufgrund normalisierte Preise für Ethanol sowie niedrigere Produktions- und Absatzmengen wegen planmäßiger Wartungsstillstände mit einem deutlichen Ergebnisrückgang im Quartal. Südzucker wiederum hatte erst vor einer Woche seine Jahresprognose nach einem starken ersten Quartal angehoben. Die Ziele wurden nun bestätigt. Den Halbjahresbericht wollen die Mannheimer am 12. Oktober vorlegen.

Anleger reagierten erfreut. Die Südzucker-Aktie legte auf der Handelsplattform Tradegate zuletzt um ein Prozent im Vergleich zum Schlusskurs im Xetra-Hauptgeschäft zu./lew/he