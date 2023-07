Neue europäische Hypertonie-Leitlinien ebnen den Weg für einen verbesserten Zugang zu Bluthochdruckverfahren

Die Global Alliance for Patient Access ist eine internationale Plattform für Gesundheitsdienstleister und Patientenvertreter, um den politischen Dialog über eine patientenorientierte Versorgung zu führen.

Als Reaktion auf den aktualisierten Leitfaden forderte Neil Betteridge, Direktor der European Alliance for Patient Access, die Verantwortlichen in der Gesundheitspolitik auf, dafür zu sorgen, dass Patienten Zugang zu allen Behandlungsmöglichkeiten haben. „In Europa stellen kardiometabolische Erkrankungen seit jeher – und voraussichtlich auch in Zukunft – eine große Belastung für die öffentliche Gesundheitsversorgung dar, und unkontrollierter Bluthochdruck ist eine wesentliche Ursache für viele dieser Erkrankungen", sagte Betteridge. „Um die Belastung der öffentlichen Gesundheit durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen und chronische Nierenerkrankungen wirklich in den Griff zu bekommen, müssen die Gesundheitssysteme der Behandlung des Bluthochdrucks Vorrang einräumen und die RDN als zugängliche Behandlungsoption einbeziehen. Wenn die Politik und die klinische Praxis den neuen Leitlinien der Experten folgen, hat die Renale Denervierung das Potenzial, eine sehr reale und positive Wirkung auf die Patienten zu haben."

Die aktualisierten Leitlinien kommen zu einem kritischen Zeitpunkt. Nach Angaben der European Society of Cardiology leiden derzeit mehr als 150 Millionen Europäer an Bluthochdruck, und mehr als 40 % von ihnen haben ihren Blutdruck nicht angemessen unter Kontrolle. Da Änderungen des Lebensstils und der Zugang zu blutdrucksenkenden Medikamenten nicht immer ausreichend sind, stellt die Renale Denervierung ein weiteres Instrument dar, das Patienten und Ärzten bei der Behandlung von Bluthochdruck und der Einhaltung der Behandlungsvorschriften unterstützt.

Im vergangenen Monat hat die Europäische Gesellschaft für Bluthochdruck (ESH) ihre Behandlungsrichtlinien aktualisiert und die RDN als empfohlene Behandlungsoption für Patienten aufgenommen, die eine Behandlung der arteriellen Hypertonie benötigen. Die Aufnahme der RDN in die Behandlungsrichtlinien bedeutet, dass Patienten, die Schwierigkeiten haben, ihren Blutdruck durch Diät, Bewegung oder blutdrucksenkende Medikamente zu senken, nun eine sichere, wirksame zusätzliche Behandlungsmöglichkeit haben. Die Leitlinien wurden auch von der European Renal Association (ERA) und der International Society of Hypertension (ISH) befürwortet.

BRÜSSEL, 12. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Bürgerinnen und Bürger in Europa, die aufgrund von unkontrolliertem Bluthochdruck ein erhöhtes Risiko für Herzinfarkte, Schlaganfälle und chronische Nierenerkrankungen haben, werden von neuen Behandlungsleitlinien profitieren, in denen die Vorteile der renalen Denervierung (RDN) anerkannt werden.

European Alliance for Patient Access begrüßt die Aufnahme der renalen Denervierung in die Liste der empfohlenen Behandlungen für arteriellen Bluthochdruck

