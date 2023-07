DAX vor neuer Abwärtsbewegung?

Solange das Verlaufshoch bei 16.046 Punkten hält, könnte nun ein Rücklauf bis 16.000 Punkte und darunter bis 15.900 Punkte beginnen. Fallen 15.900 Punkte erneut, wäre ein weiterer Kursrückgang bis zur Unterstützung bei 15.700 Punkten zu erwarten. Aktuell befindet sich der DAX in einem Abwärtstrend, mit einer Kette von tieferen Verlaufshochs und tieferen Verlaufstiefs, allerdings derzeit in einer Erholung.

Zu beachten ist, dass der S&P 500 in den USA weiterhin direkt am Fibonacci-Fächer im Wochenchart notiert, der in der aktuellen Woche bei 4.480 Punkten verläuft. Prallt der S&P 500 hier nachhaltig nach unten ab, sollte das den Druck auf den DAX weiter erhöhen.