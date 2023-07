Bauder investiert in neues Werk für Flüssigkunststoff (FOTO)

Landsberg / Stuttgart (ots) - Feierlicher Spatenstich in Landsberg



Feierlicher Spatenstich: Die Paul Bauder GmbH & Co. KG, führender Hersteller für

Dachsysteme, eröffnete am heutigen Mittwoch die Bauarbeiten zu einer neuen

Produktionsanlage für den Flüssigkunststoff BauderLIQUITEC. Rund 12,5 Mio. Euro

investiert das Familienunternehmen, einer der führenden Hersteller für

Dachsysteme in Europa, in ein hochmodernes Werk inklusive Forschungslaboren und

kommt damit der europaweit weiter steigenden Nachfrage nach sicheren

Dachabdichtungen nach.



Keine sieben Jahre nach Start der Produktentwicklung investiert Bauder bereits

in ein neues Werk für den Flüssigkunststoff BauderLIQUITEC. Am heutigen Mittwoch

fand der feierliche Spatenstich in Landsberg im Saalekreis statt: Neben Mark

Bauder, einer der drei Bauder-Geschäftsführer, griffen auch Tobias Halfpap,

Bürgermeister der Stadt Landsberg, und Kevin Löber, Stabstellenleiter

Wirtschaftsförderung, Kultur, Tourismus und Sport, zum Spaten und starteten

damit offiziell die Bauarbeiten.