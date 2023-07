STRASSBURG (dpa-AFX) - Verbraucher in der EU sollen nach dem Willen des EU-Parlaments in Zukunft dank strengerer Vorgaben von länger haltbaren Produkten profitieren. Für technische Geräte sollen für einen "angemessenen Zeitraum" Software-Updates angeboten werden, teilte das Parlament am Mittwoch in Straßburg mit. Gleiches gelte für Geräte, die mit Verbrauchsgegenständen wie Tintenpatronen, Glühbirnen oder Kaffeepads funktionierten. Auch Ersatzteile und Zubehör fallen den Angaben zufolge unter die neuen Regeln.

Die Abgeordneten fordern zudem, dass unverkaufte Textilien sowie Elektro- und Elektronikgeräte nicht mehr vernichtet werden dürfen. Mit den neuen Regeln sollen Produkte auch nachhaltiger werden. "Zukünftig können sich Verbraucherinnen und Verbraucher sicher sein, dass das T-Shirt, das Sofa oder das Waschmittel Mindestkriterien erfüllt, um Klima, Umwelt und Ressourcen zu schonen", sagte Anna Cavazzini, Vorsitzende des Binnenmarktausschusses des EU-Parlaments.

Zudem solle es in Zukunft einen Produktpass geben, mit dem etwa Verbraucherinnen und Verbrauchern, unabhängige Werkstätten und Forscherinnen zahlreiche Informationen zu Produkten bekämen, so die Grünen-Politikerin.

Die Entscheidung geht auf ein Vorhaben der EU-Kommission zurück. Diese hatte vor etwa einem Jahr vorgeschlagen, Mindeststandards etwa mit Blick auf Haltbarkeit, Energieverbrauch oder Reparaturmöglichkeit für fast alle Waren im EU-Binnenmarkt festzulegen. Die Details müssen nun noch von den EU-Staaten und dem Europaparlament ausgehandelt werden, bevor die neuen Vorgaben in Kraft treten können./mjm/DP/he