Die Inflation in den USA ist niedriger ausgefallen als erwartet (aber in etwa den Flüsterschätzungen entsprechend) - wird die Fed nun nur noch einmal die Zinsen anheben? Denn dass die US-Notenbank die Zinsen am 26.Juli erneut anheben wird, gilt trotz der niedrigeren Inflation im Juni als ziemlich sicher (Fed Fund Futures mit 93%-Wahrscheinlichkeit). Wahrscheinlich ist aber nun auch, dass die US-Inflation ab dem nächsten Monat im Vergleich zum Vorjahresmonat wieder steigt aufgrund des Basiseffekts (im Juni 2022 hatte die Teuerung ihren Hochpunkt bei 9,1% erreicht). Die US-Notenbank selbst ist von zwei weiteren Zinsanhebungen in den Dot Plots ausgegangen - aber viele Analysten erwarten nun im Juli den letzten Zinsschritt. Die Wall Street heute erfreut, aber dann doch mit Gewinnmitnahmen - der Dax wird im späten Handel durch eine massive Gewinnwarnung von BASF belastet..

