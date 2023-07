bp erhält Zuschlag für 4 GW in Auktion zum Einstieg in den deutschen Offshore-Windmarkt (FOTO)

London/Bochum (ots) -



- Der Zuschlag wird dazu beitragen, den Wandel von bp in Deutschland zu

beschleunigen

- Grüner Strom aus Offshore-Wind wird bp bei der Produktion von grünem

Wasserstoff und Biokraftstoffen, beim Ausbau elektrischer Mobilität und bei

der Dekarbonisierung der Raffinerien sowie der weiteren Industrie in

Deutschland unterstützen

- Diese Projekte stimmen voll und ganz mit der Strategie von bp hin zu einem

Integrierten Energieunternehmen und dem vorgesehenen Kapitalzuordnungsrahmen

überein



bp hat in der deutschen Ausschreibungsrunde den Zuschlag für die Entwicklung von

zwei Offshore-Windprojekten erhalten und vollzieht damit den Einstieg in den

Offshore-Windmarkt in Kontinentaleuropa.