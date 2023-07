NEW YORK (dpa-AFX) - UN-Generalsekretär António Guterres will das auslaufende Abkommen mit Russland zum Export von ukrainischem Getreide retten. In einem Brief unterbreitete Guterres Russlands Präsidenten Wladimir Putin einen Vorschlag, um die Absichtserklärung vom letzten Jahr mit der Fortführung der Exporte in Einklang zu bringen.

Auslaufendes Getreideabkommen Guterres schreibt Brief an Putin

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer