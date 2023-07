Stämm gibt die Ernennung von Stefan Oschmann zum unabhängigen Direktor bekannt

"Die Technologie von Stämm hat das Potenzial, die Bioverfahrenstechnik zu revolutionieren und einen großen positiven Einfluss auf die globale Biotech-Industrie auszuüben," so Dr. Oschmann, der sich über seinen Eintritt in den Vorstand von Stämm freut.

Dr. Dr. Oschmann äußerte sich begeistert über seinen Wechsel zu Stämm: "Die Technologie von Stämm hat das Potenzial, die Bioprozesstechnik zu revolutionieren und einen großen positiven Einfluss auf die globale Biotech-Industrie auszuüben". Stämm steht an der Spitze der Biomanufacturing-Technologien und nutzt die Möglichkeiten der Mikrofluidtechnik und des 3D-Drucks, um die erste Methodik für die kontinuierliche industrielle Produktion von Biologika und Zelltherapien zu entwickeln.

"Stefan Oschmann ist eine hochqualifizierte Führungskraft mit einer herausragenden Karriere. Er bringt bei Stämm eine Fülle von Fachkenntnissen in den Bereichen Strategieentwicklung und globale Geschäftstätigkeit ein.", erklärte Yuyo Llamazares Vegh, Mitbegründerin und CEO von Stämm. "Unser Vorstand besteht aus erfahrenen Fachleuten aus verschiedenen Bereichen. Mit Stefan gewinnt der Vorstand eine geschätzte Führungspersönlichkeit, deren Expertise die strategische Ausrichtung von Stämm weiter verbessern wird."

Nach einer Karriere in der Wissenschaft und im Handel kam Dr. Oschmann 1989 zu Merck & Co, wo er während seiner 22-jährigen Tätigkeit verschiedene Führungspositionen innehatte, unter anderem als Präsident der EMEA. Dr. Oschmann verließ das Unternehmen im Jahr 2011 und wechselte zur Merck KGaA, wo er 2016 zum CEO und Vorsitzenden der Geschäftsleitung aufstieg, wo er bis zu seiner Pensionierung tätig war. Dr. Oschmann führte das Unternehmen erfolgreich durch ein bedeutendes Wachstum und positionierte es als weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Gesundheitswesen, Biowissenschaften und Hochleistungsmaterialien.

Informationen zu Stämm

Stämm ist ein Biotechnologieunternehmen, das sich darauf spezialisiert hat, die Bioproduktion einfach, skalierbar und wiederholbar zu machen. Inspiriert von der Natur entwickelten sie die erste Methode für die kontinuierliche industrielle Produktion von Biologika und Zelltherapien, indem sie Mikrofluidik und 3D-Druck nutzten. Das 2016 gegründete Unternehmen Stämm ahmt die natürliche Nutzung der laminaren Strömung nach und verkleinert eine ganze Biotech-Anlage in ein Plug & Play-Desktop-Gerät, das alles in sich vereint. Ihr Ziel ist es, Bioprozesse zu dezentralisieren und den Zugang zu biotechnologischen Produkten zu demokratisieren, damit sich ihre Partner auf die bahnbrechenden Entdeckungen konzentrieren können, die das Leben der Menschen verändern. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website von Stämm unter https://www.stamm.bio/

