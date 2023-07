Growatt ist nach Angaben von S&P Global Commodity Insights weiterhin der weltweit größte Anbieter von Wechselrichtern für Wohngebäude

SHENZHEN, China, 12. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Laut dem PV Inverter Market Tracker von S&P Global Commodity Insights hat Growatt seine Position als Nummer 1 bei den weltweiten Lieferungen von Wechselrichtern für Wohngebäude im Jahr 2022 gesichert. Darüber hinaus gehört das Unternehmen zu den 4 weltweit führenden Anbietern von PV-Wechselrichtern, was auf seine solide Entwicklung im Bereich der gewerblichen und industriellen Solaranlagen hinweist.

Mit mehr als zwölf Jahren Erfahrung und einem starken Forschungs- und Entwicklungsteam, das mehr als 1.100 Ingenieure umfasst, steht Growatt an der Spitze der Produkt- und Technologieinnovationen für Solaranlagen für Privathaushalte. „Unsere Wechselrichter für Privathaushalte vereinen Zuverlässigkeit, Intelligenz und hohe Effizienz, und ihre kompakten und leichten Eigenschaften erleichtern den Installateuren die nahtlose Installation", betonte Lisa Zhang, Vice President of Marketing bei Growatt. Dank ihres schlanken und benutzerfreundlichen Designs erfreuen sich die Produkte des Unternehmens in den Haushalten weltweit großer Beliebtheit.