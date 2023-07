DeFi Technologies' hundertprozentige Tochtergellschat Valour Inc. gibt die Markteinführung des Valour Digital Asset Basket 10 (ETP) im Nordic Growth Market bekannt

„Da sich das Ökosystem für digitale Vermögenswerte kontinuierlich weiterentwickelt und wächst, ist es von entscheidender Bedeutung, dass wir Produkte anbieten, die den unterschiedlichen Bedürfnissen unserer Investoren entsprechen", sagte Olivier Roussy Newton, CEO von DeFi Technologies. „Unser neues ETP, Valour Digital Asset Basket 10 (VDAB10), ist ein Beweis für unser Engagement für innovation und Diversifizierung. Dieses Produkt ermöglicht es Investoren, auf sichere und optimierte Weise ein breites Engagement bei den führenden Kryptowährungen zu erhalten. Wir bei DeFi Technologies glauben an das Potenzial der digitalen Vermögenswerte und setzen uns dafür ein, unseren Investoren in den nordischen Ländern und darüber hinaus eine Reihe zugänglicher, vertrauenswürdiger und kostengünstiger Produkte zu bieten".

Der Valour Digital Asset Basket 10 (VDAB10) ETP bietet Privatanlegern und institutionellen Investoren ein vertrauenswürdiges, sicheres und diversifiziertes Engagement bei 10 der größten Kryptowährungen durch Marktkapitalisierung. Mit einer vierteljährlichen Neugewichtung ermöglicht der Multi-Digital-Asset-ETP Anlegern den Zugang zu den größten disruptiven digitalen Assets und bietet einen erweiterten Einstieg in das sich schnell entwickelnde Ökosystem der digitalen Assets, ohne dass diese dabei ein eigenes Handelskonto einrichten müssen.

TORONTO, Kanada, 12. Juli 2023 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. (das „ Unternehmen " oder „ DeFi ") (NEO: DEFI) (GR: MB9)) (OTC: DEFTF), ein Technologieunternehmen und das erste und einzige börsennotierte Unternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten, Web3 und dezentralisierten Finanzierungen überbrückt, gab heute bekannt, dass Valour Inc. ( „Valour" ), seine hundertprozentige Tochtergesellschaft und ein Pionier im Bereich der digitalen börsengehandelten Produkte („ETPs"), seine Digital Asset Basket -ETP - Valour Digital Asset Basket 10 (VDAB10) SEK - gestartet hat.

DeFi Technologies' hundertprozentige Tochtergellschat Valour Inc. gibt die Markteinführung des Valour Digital Asset Basket 10 (ETP) im Nordic Growth Market bekannt

