NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Mittwoch deutlich gestiegen. Ein unerwartet starker Rückgang der Inflation in den USA drückte die Renditen, während die Kurse der Festverzinslichen im Gegenzug zulegten.

Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) stieg um 0,86 Prozent auf 112,22 Punkte. Die Rendite für zehnjährige US-Anleihen fiel um 0,13 Prozentpunkte auf 3,86 Prozent. Zu Beginn der Woche hatte die Rendite noch bei über 4 Prozent gelegen.