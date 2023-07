PARIS, 12. Juli 2023 /PRNewswire/-- Im Jahr 2010 tauchte der chinesische Kunstmarkt plötzlich an der Spitze der internationalen Kunstszene auf, mit einem jährlichen Auktionsumsatz von mehr als $3 Milliarden. Seitdem hat sich der Kunstmarkt in China allmählich in Peking, Shanghai und Guangzhou, aber auch zunehmend in Hongkong strukturiert. Tatsächlich ist Hongkong seit der Covid-19-Gesundheitskrise zum wichtigsten Kunstmarkt-Hub in der gesamten asiatisch-pazifischen Region geworden. In diesem Jahr erlebt Hongkong jedoch zum ersten Mal seit zehn Jahren einen leichten Rückgang seiner Kunstmarktaktivitäten. In der Zwischenzeit kehrt das chinesische Festland langsam auf den Wachstumspfad zurück.

Thierry Ehrmann, Präsident von Artmarket.com und Gründer von Artprice, sagte:„Wir haben seit über einem Jahrzehnt eine privilegierte Partnerschaft mit der chinesischen Gruppe Artron, und es ist diese langjährige Zusammenarbeit, die es uns ermöglicht, in unseren gemeinsamen Berichten die Stabilisierung des chinesischen Kunstmarkts zu identifizieren und zu analysieren, mit einer effektiven Neuorganisation seines Marktes".

Zwei Werke wurden für über $30 Millionen verkauft

Am 24. Februar 2023 erzielte Yongle Auction in Peking mit einer Tuschmalerei von Cui Ruzhuo,„Rafting In Wind And Rain (2019)", das beste Ergebnis für feine Kunst in China im ersten Halbjahr, mit einem Hammerpreis von $33.1 Millionen. Dies war auch das beste Ergebnis auf dem chinesischen Festland seit über fünf Jahren. Allerdings war es nur das 18. beste Ergebnis für eine Kunstauktion in der Geschichte des chinesischen Festlands und damit weit entfernt von den $140 Millionen, die im Jahr 2017 für die 12 Zeichnungen von Qi Baishis„Screens of Landscapes (1925)" erzielt wurden.

In Hongkong wurde am 5. April 2023 bei Sotheby's eine Tuschmalerei von Zhang Daqian,„Pink Lotuses on Gold Screen (1973)", die mit Gold akzentuiert wurde, für $32.1 Millionen erworben. Die Insel fördert und unterstützt weiterhin den Austausch zwischen Ost und West und erzielt dabei mehrere Millionen Dollar für Werke von Yoshitomo Nara und Yayoi Kusama sowie von Pablo Picasso und Jean-Michel Basquiat. Zu Beginn des Jahres verschmolzen Leinwände von Miro, Magritte, Zao-Wou-ki und Chagall natürlich mit Skulpturen von Jeff Koons und ultramodernen Werken von Matthew Wong, Nicolas Party und Avery Singer in den besten Katalogen von Hongkong.