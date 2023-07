Biden nach Nato-Gipfel in Finnland eingetroffen

HELSINKI (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden ist vom Nato-Gipfel in Litauen nach Finnland weitergereist. Der 80-Jährige landete am späten Mittwochabend mit der Air Force One auf dem Flughafen Helsinki-Vantaa. Am Donnerstag steht für Biden in Helsinki ein bilaterales Treffen mit dem finnischen Präsidenten Sauli Niinistö sowie ein Gipfeltreffen mit den Regierungschefs der weiteren nordischen Länder Schweden, Dänemark, Norwegen und Island an. Es ist der dritte amerikanisch-nordische Gipfel dieser Art. Die vorherigen beiden fanden 2013 in Stockholm und 2016 in Washington statt.

Biden besucht ein Land, das nach jahrzehntelanger militärischer Bündnisfreiheit Anfang April als 31. Mitglied in die Nato aufgenommen worden war. Das nördlichste Land der EU grenzt auf einer Länge von rund 1340 Kilometern an Russland. Bidens Besuch ist der erste eines amtierenden US-Präsidenten in Helsinki, seit sein Amtsvorgänger Donald Trump im Juli 2018 den russischen Präsidenten Wladimir Putin in der finnischen Hauptstadt getroffen hatte./trs/DP/he