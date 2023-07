Das China National Silk Museum eröffnet die neue Ausstellung "Konvergenz der Zivilisationen Dunhuang an der Seidenstraße"

Hangzhou, China (ots/PRNewswire) - Die Ausstellung zeigt 171 wundervolle

Artefakte aus der antiken Stadt Dunhuang



Das China National Silk Museum eröffnete am 12. Juli 2023 die vierte jährliche

Seidenstraßenwoche mit der Bekanntgabe des diesjährigen Mottos "Die

Seidenstraße: Lange Straßen, gemeinsame Ziele". Der Höhepunkt dieser

Veranstaltung ist die Ausstellung zum Thema "Konvergenz der Zivilisationen:

Dunhuang an der Seidenstraße", auf der 171 wundervolle Artefakte mit Bezug zur

antiken Stadt Dunhuang präsentiert werden.



Die Ausstellung ist in vier Bereiche gegliedert: Politik, Wirtschaft und Handel

in Dunhuang in der Antike; Gesellschaft und Leben in Dunhuang in der Antike;

Jahrtausend-Freundschaft zwischen Dunhuang und der Provinz Zhejiang; und Höhlen

und Wandmalereien in Dunhuang. Die Ausstellung zeigt die glanzvolle

Vergangenheit Dunhuangs entlang der Seidenstraße aus einer Vielzahl von

Blickwinkeln, darunter Politik, Militär, Wirtschaft, Handel und kulturelles

Leben.