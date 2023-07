DeFi Technologies' hundertprozentige Tochtergellschat Valour Inc. gibt die Markteinführung des Valour Digital Asset Basket 10 (ETP) im Nordic Growth Market bekannt

Toronto, Kanada (ots/PRNewswire) -



- Valour Digital Asset Basket (10) SEK bietet Anlegern die Möglichkeit, mit

einem einzigen Produkt eine diversifizierte Beteiligung am digitalen

Vermögenswert-Ökosystem zu erhalten.

- Seit dem 7. Juli können Anleger in den nordischen Ländern den Valour Digital

Asset Basket (10) SEK (ISIN: CH1161139568) mit einer niedrigen

Verwaltungsgebühr von 1,90 % erwerben.

- Valour rechnet in naher Zukunft mit zahlreichen weiteren Produkteinführungen

in den nordischen Ländern



DeFi Technologies Inc. (das " Unternehmen " oder " DeFi ") (NEO: DEFI) (GR:

MB9)) (OTC: DEFTF), ein Technologieunternehmen und das erste und einzige

börsennotierte Unternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen

Kapitalmärkten, Web3 und dezentralisierten Finanzierungen überbrückt, gab heute

bekannt, dass Valour Inc. ( "Valour" ), seine hundertprozentige

Tochtergesellschaft und ein Pionier im Bereich der digitalen börsengehandelten

Produkte ("ETPs"), seine Digital Asset Basket -ETP - Valour Digital Asset Basket

10 (VDAB10) SEK - gestartet hat.