BRIGHTSOURCE ENERGY, INC. Ausgliederung des Geschäftsbereichs Spins-Off Renewable Energy und Batteriespeicher mit Sitz in Israel

Houston (ots/PRNewswire) - New BrightSource LTD, ein in Israel ansässiges

Unternehmen im Besitz des Managements und der Mitarbeiter, hat das

Auslandsgeschäft und das geistige Eigentum von BrightSource Energy, Inc.

erworben.



BrightSource Energy, Inc. ("BSE"), weltweit führender Anbieter von

solarthermischen Kraftwerken ("CSP"), gibt die Ausgliederung seiner

israelischen, britischen und südafrikanischen Tochtergesellschaften bekannt.

Infolgedessen bilden diese Tochtergesellschaften New BrightSource Energy LTD

("New BrightSource"), eine neue Unternehmensgruppe unter der Leitung von Izik

Kirshenbaum, sowie israelischer und britischer Geschäftsführung.