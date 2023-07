dynaCERT als Kläger meldet Vergleich mit RMF Design and Manufacturing Inc.

Toronto, ON--(Juli 12 2023) / IRW-Press / dynaCERT Inc. (TSX: DYA) (OTCQX: DYFSF) (FWB: DMJ) („dynaCERT“ oder das „Unternehmen“) gibt die Beilegung der Zivilklage bekannt, die beim Ontario Superior Court of Justice gegen RMF Design and Manufacturing Inc. („RMF“) im Jahr 2017 im Zusammenhang mit bestimmten Entwurfs- und Prototypenarbeiten zwischen 2014 und 2017, eingereicht wurde. Im Rahmen der Vergleichsvereinbarung stimmte RMF ohne Haftungszugeständnis zu, eine Ausgleichszahlung in Höhe von 50.000 $ an dynaCERT zu leisten. In der Vergleichsniederschrift ist vorgesehen, dass der Vergleich ohne Haftungszugeständnis von RMF erfolgt und dass die Parteien sich gegenseitig vollständig und endgültig von allen Ansprüchen im Zusammenhang mit den in dieser Zivilklage streitigen Angelegenheiten freistellen; dass der Beklagte, RMF, bei Zustimmung eine Aufhebung der Klage ohne Kosten erwirkt und dass die Parteien die Bedingungen des Vergleichs sowie alle Dokumente oder Informationen, die nicht anderweitig öffentlich zugänglich sind, als streng vertraulich betrachten und keine dieser Informationen offenlegen, außer in dem gesetzlich vorgeschriebenen Umfang, einschließlich der geltenden Wertpapiervorschriften, oder außer für die Offenlegung durch dynaCERT, die von dynaCERT zur Erfüllung seiner Offenlegungspflichten als wesentlich erachtet wird.

