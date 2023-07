Casio bringt erste EDIFICE-Kooperation mit MUGEN auf den Markt

Feierlichkeiten zum 50-jährigen Bestehen der Honda-Werksmarke

TOKIO, 13. Juli 2023 /PRNewswire/ -- CASIO COMPUTER CO., LTD. Ltd. kündigte heute die Veröffentlichung der neuesten Ergänzung der EDIFICE-Zeitmesserlinie an, die auf dem Markenkonzept „Speed and Intelligence" basiert. Die neue ECB-40MU ist eine Zusammenarbeit zwischen EDIFICE und MUGEN (rechtlich bekannt als M-TEC Company, Ltd.), der Honda-Werksmarke.

MUGEN ist nicht nur an der Herstellung und dem Verkauf von Teilen für Honda-Automobile beteiligt, sondern auch an einer Vielzahl von motorsportbezogenen Aktivitäten, einschließlich der Teilnahme an der F1TM, an der ISLE of Man TT, *1 und an hochrangigen Rennen in Japan als professionelles Rennteam. Casio ist seit dem Motorrad-Langstreckenrennen im Jahr 1985 Partner von MUGEN und unterstützt die Aktivitäten des Unternehmens.