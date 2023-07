Liminal BioSciences gibt Vereinbarung mit Structured Alpha LP bekannt

Laval, Qc, Cambridge, England und Toronto (ots/PRNewswire) -

Minderheitsaktionäre von Liminal BioSciences erhalten bei "Go Private"

-Transaktion eine Auszahlung von 8,50 USD pro Aktie



LAVAL, QC, CAMBRIDGE, England und TORONTO, 13. Juli 2023 /PRNewswire/-- Liminal

BioSciences Inc. ("Liminal BioSciences" oder das "Unternehmen") (NASDAQ: LMNL)

und Structured Alpha LP ("SALP"), ein Fonds, der von der Thomvest Asset

Management Ltd. verwaltet wird, gaben heute bekannt, dass sie eine endgültige

Vereinbarung (das "Arrangement Agreement") abgeschlossen haben, der zufolge SALP

alle ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von Liminal BioSciences (die

"Common Shares"), erwerben wird, die das Unternehmen noch nicht besitzt.