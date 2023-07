Lego ist ein beliebtes Spielzeug für Kinder und auch für Erwachsene. Doch viele unterschätzen die Möglichkeiten, die Lego bietet. Schon einmal über ein Investment in Lego nachgedacht? Dieser Artikel zeigt, warum es sich lohnt und wie man in Lego investieren kann.

Was ist das Investieren in Lego für ein Investment?



Wer langfristig investieren will, ist mit Lego ideal beraten. Die meisten, die in Lego investieren, halten Lego-Sammlerobjekte original verpackt – also ungeöffnet – als Buy-and-Hold-Investment mehrere Jahre oder Jahrzehnte.

Die Lego-Rendite liegt bei rund 11 % pro Jahr. Damit ist die Rendite mit der Aktienmarktrendite unkorreliert. Wer also sein Portfolio diversifizieren will, hat mit Lego die perfekte Chance.

Dennoch sollten sich Anleger bewusst sein: Wie bei jeder anderen Geldanlage geht das Investment in Lego ebenfalls mit Verlustrisiken und einem gewissen Aufwand einher.

Welche Lego-Sets sind wertvoll?



Damit man erfolgreich in Lego investieren und von der Rendite profitieren kann, muss man wissen, welches Lego sich lohnt. Grundsätzlich gilt: Das Lego sollte original verpackt und ungeöffnet sein. Nur so behält es am sekundären Marktplatz einen Wert. Geöffnete oder sogar gebrauchte Lego-Artikel sind fast schon wertlos. Dabei kommt es zwar immer auf das Set an, doch die Ausnahmen sind rar gesät.

Den Preis geben Angebot und Nachfrage vor. Daher sind limitierte Lego-Sets sowie lizenzierte Lego-Sets besonders wertvoll. Das Investment in Weihnachts-, Oster- oder Spezial-Event-Ausgaben lohnt sich genauso wie Star Wars-, Audi- oder Disney-Sets. Sie sind bei Sammlern sehr beliebt und die mögliche Wertsteigerung ist hier am höchsten.

Eines der wertvollsten Lego-Sets aller Zeiten ist ein Set von Star Wars – und zwar der Millennium Falcon. Er wird heute nicht mehr von Lego produziert und wird mit 2.500 USD bewertet. Allgemein gelten die von Star Wars lizenzierten Sets als die wertvollsten Sets schlechthin.

Doch welche Lego-Sets sind nicht wertvoll? Dazu zählen alle, die sich in ständiger Produktion befinden. Es gibt Sets, die immer wieder produziert werden. Darunter fallen Lego Classic und auch Lego City. Diese Sets sind in der Regel durchgängig bei Lego zum Originalpreis erhältlich. Für Sammler sind sie wenig interessant.

Bild: Lego Star Wars kann sich für ein Investment lohnen. Bildquelle: kirill_makes_pics via pixabay.com

Wie und wo kauft man Lego für ein Investment?



Wo und wann sollte man Lego kaufen? Diese Frage stellen sich Anleger oft einmal. Es gibt einige Handelsplätze, die sich besonders großer Beliebtheit erfreuen. Dazu zählen eBay, Kleinanzeigen, Shpock und Amazon. Und häufig bietet auch der direkte Handel mit anderen Sammlern eine großartige Möglichkeit. Oftmals tauschen Sammler und Händler untereinander und nutzen keine der erwähnten Plattformen.

Der Grund: Je nach Plattform können recht hohe Gebühren entstehen. 10-13 % sind möglich. Die Kosten sollte man von Anfang an im Blick behalten. Immerhin wirken sie sich renditemindernd aus. Hinzu kommen die Versandkosten an den Endkunden. Die An- und Verkaufsgebühren von Aktien fallen deutlich geringer aus.

Wie auch bei Aktien spielt beim Kauf von Lego-Sets als Investment der Kaufzeitpunkt keine unwichtige Rolle. Für die Rendite kann der Zeitpunkt sogar entscheidend sein. Das liegt daran, dass man bei den begehrten limitierten Sets nicht weiß, bis wann sie noch produziert werden. Läuft eine Linie besonders gut, kann es sein, dass sie noch Jahrzehnte lang produziert wird.

Es gibt daher Webseiten, die dabei helfen, den idealen Kaufzeitpunkt einzuschätzen. Dort werden bald auslaufende Lego-Sets angekündigt, sodass Investoren zuschlagen können. Jedoch handelt es sich immer um inoffizielle Quellen, die von Lego nicht bestätigt werden. Ein gewisses Risiko ist damit somit immer verbunden.

Vor allem bei den saisonalen Lego-Sets sollten Investoren zugreifen, wenn die Saison bald vorbei ist. Dann wird das Set nicht mehr nachproduziert und man kann sich noch ein begehrtes Sammlerstück zulegen.

Das Wichtigste ist dann: abwarten. Es kann bis zu 30 Jahre oder länger dauern, bis sich das Investment bezahlt macht. Geduld ist für diese Form der Geldanlage somit essenziell.