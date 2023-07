Märkte bewegen sich aufgrund fundamentaler Faktoren. Und diese wiederum treten gehäuft in zyklischen Mustern auf, woraus sich auch grundsätzliche Zykliken für nahezu alle wichtigen Märkte ergeben. So auch für den Aktienmarkt, hier repräsentiert durch den S&P 500 Index (rot). Korrekturen treten kürzer und heftiger auf, als die Rallye-Phasen. Das zyklische Muster für den Aktienmarkt sehen wir in der Grafik orangefarben dargestellt. Es hat in der Vergangenheit die Auf- und Abschwünge wunderbar skizziert. Spannend ist nun, was es für die kommenden Jahre zeigt.

Riesiger Bullenmarkt bis Q3 2027?

Der Zyklik folgend ist bei den Aktien das Ende der Fahnenstange noch lange nicht erreicht. Im Gegenteil: stimmt die Zyklik auch weiterhin, so steht uns ein Großteil des Bullenmarktes noch bevor. Laut Projektion soll der US-Aktienmarkt bis ins dritte Quartal 2027 ansteigen.

Basis-Innovationen treiben

Was vielen nicht bewusst ist, weil sie sich auf die zahlreichen Krisen fokussieren: wir sind in einer Phase, in der Innovationen nötig sind und auch kommen. Zumindest ein nicht unerheblicher Teil der Menschheit hat erkannt, dass wir verschwenderisch mit Ressourcen umgehen, und dis ändern müssen. Ich könnte dazu zahlreiche Beispiele aus dem Alltag nennen, was ich gerne in einem eigenen Artikel zu diesem Thema tun werde. Für hier sei aber allein auf das Thema E-Mobilität und Umstellung des Energiehaushaltes hingewiesen. Hier muss im Prinzip alles umgestellt werden. Das schafft eine enorme Nachfrage, was vergleichbar mit Basisinnovationen ist, wie es einst das Auto und in jüngerer Vergangenheit das Internet waren.

Diesen und weitere Zyklen schule ich am 16.7. in einem Online-Seminar und händige auch die Original-Exceldatei mit der Vorausberechnung für die nächsten 20 Jahre im Nachgang aus. Nur noch 3 Plätze verfügbar. Infos & Anmeldung: https://www.realmoneytrader.com/shop/ausbildung/thementag-zyklen/

Kein Trading-Video mehr verpassen! Jetzt Kanal abonnieren: https://www.youtube.com/realmoneytrader

Hinweis: Hier finden Sie saisonale Charts aus unserem Research, die auf Gleichförmigkeit beruhen und nicht durch die übliche, kumulierte Darstellung verzerrt sind: https://www.realmoneytrader.com/saisonale-charts/