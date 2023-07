Insgesamt hält die letzte Rallye seit November 2021 an und brachte Kursgewinne von über 21 Prozent auf ein Jahreshoch von 11,9507 SEK hervor. Hierbei gelang es sogar eine eingrenzende Trendlinie durch den Sprung aus Ende Mai und über das Niveau von 11,5700 SEK zu durchbrechen und damit eine Beschleunigung auszulösen. Am Freitag kippte jedoch die Stimmung, die schwedische Krone hat massiv aufgewertet, wodurch das Paar in den ersten markanten Unterstützungsbereich aus Juni um 11,5474 SEK zurückgefallen ist. Ein Wiedereintritt in den vorherigen Aufwärtstrend dürfte jedoch weiteres Abwärtspotenzial bereithalten, nicht zuletzt unter der Annahme einer gesunden 1-2-3-Konsolidierung.

Euro-Party vorerst gestoppt