Auftragseingänge bei Nordex ziehen nach schwächerem Jahresstart wieder an

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Windkraftanlagenhersteller Nordex hat im vergangenen Quartal im Vergleich zum Jahresstart von einer höheren Nachfrage profitiert. Von April bis Juni verzeichneten die Hanseaten einen Auftragseingang für 308 Windturbinen mit einer Gesamtleistung von rund 1,6 Gigawatt, wie das Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mitteilte. Die Order seien vorrangig aus Griechenland, Litauen, Großbritannien und Deutschland gekommen.

"Das zweite Quartal verlief wie erwartet. Wir stärken weiterhin unsere Marktposition in unseren europäischen Kernmärkten und halten gleichzeitig an unserer Preis- und Margendisziplin fest", sagte Vertriebsvorstand Patxi Landa, der Mitteilung zufolge. Nordex erzielte in vergangenen Jahresviertel und zugleich im ersten Halbjahr einen durchschnittlichen Verkaufspreis von 0,89 Millionen Euro je Megawatt. In den entsprechenden Zeiträumen des Vorjahres hatte dieser Wert noch bei 0,79 Millionen Euro je Megawatt gelegen./tav/stk

Die Nordex Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,29 % und einem Kurs von 12,13EUR gehandelt.