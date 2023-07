Phase-4-Bohrprogramm von Cruz bestätigt, dass die Lithiummineralisierung auf dem Lithiumprojekt Solar in Nevada, direkt neben dem Projekt von American Lithium Corp., in alle Richtungen offen ist

13. Juli 2023 / IRW-Press / – Cruz Battery Metals Corp. (CSE: CRUZ) (OTC Pink: BKTPF) (FWB: A3CWU7 („Cruz“ oder das „Unternehmen“) möchte bekannt geben, dass die Bohrergebnisse des Phase-4-Bohrprogramms auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Lithiumprojekt Solar in Nevada, vorliegen. Das Projekt Solar erstreckt sich über eine Grundfläche von 8.135 Acres direkt neben dem von American Lithium Corp. (AMLI - Nasdaq, LI - TSX.v) bearbeiteten Projekt TLC (siehe Karte unten). Proben aus drei Bohrlöchern mit Umkehrspülung (Reverse Circulation/RC) des Phase-4-Bohrprogramms wurden zur Analyse eingereicht; in allen drei Bohrlöchern konnte eine Lithiummineralisierung ermittelt werden. Das am weitesten nördlich gelegene RC-Bohrloch Solar-13 lieferte einen Höchstwert von 1.050 Teilen Lithium pro Million (ppm Li) auf, einschließlich 626 ppm Li auf 130 Fuß. Das RC-Bohrloch Solar-11 enthielt einen Höchstwert von 950 ppm Li auf, darunter 612 ppm Li auf 60 Fuß. Das am südlichsten gelegene RC-Bohrloch von Cruz, Solar-10, das sich unmittelbar nördlich der Grenze der Konzessionen von American Lithium befindet, wies einen Höchstwert von 1.060 ppm Li auf, einschließlich 476 ppm Li auf 70 Fuß.

Frank Bain, seines Zeichens Projektgeologe vor Ort, qualifizierter Sachverständiger und Direktor von Cruz Battery Metals, erklärt: „Die von ALS Global ermittelten Analyseergebnisse des kürzlich abgeschlossenen Phase-4-Bohrprogramms sind eingegangen. In allen Bohrlöchern konnte eine Lithiummineralisierung mit Mächtigkeiten zwischen 70 und 135 Fuß festgestellt werden. Die Bohrungen bestätigten, dass die Mineralisierung von den Phase-4-Löchern aus in alle Richtungen offen ist. Die Genehmigung für die Phase-5-Bohrlöcher liegt vor, welche Bereiche nördlich, westlich und südlich der Standorte der Phase-4-Bohrungen auf das Vorkommen einer Lithiummineralisierung erproben werden. Die Bohrungen werden voraussichtlich in Kürze wieder aufgenommen.“

Das „Lithiumprojekt Solar“ grenzt direkt an das TLC-Projekt von American Lithium Corp. (AMLI - Nasdaq, LI - TSX.v). Am 17. Januar 2023 veröffentlichte American Lithium Corp. im Rahmen eines unabhängigen, gemäß National Instrument 43-101 konformen Fachberichts mit dem Titel „Technical Report TLC Property“, der von der Firma Stantec Consulting Ltd. erstellt wurde, eine Ressourcenschätzung für das Lithium-Tonstein-Projekt TLC, welche 8,83 Millionen Tonnen Lithiumcarbonatäquivalent (LCÄ) in der Kategorie der nachgewiesenen und angedeuteten Ressourcen sowie 1,86 Millionen Tonnen LCÄ in der Kategorie der vermuteten Ressourcen enthielt. Die Unternehmensführung von Cruz weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen in Konzessionsgebieten in der Nähe von Cruz nicht unbedingt Rückschlüsse auf die Mineralisierung in den Konzessionsgebieten des Unternehmens zulassen.