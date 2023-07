Recharge beginnt mit den Explorationsarbeiten 2023 in seinem zu 100 % im Unternehmensbesitz befindlichen Lithiumprojekt Georgia Lake, Ontario

Vancouver, BC – 13. Juli 2023 / IRW-Press / - Recharge Resources Ltd. („Recharge“ oder das „Unternehmen“) (RR: CSE) (RECHF: OTC) (SL50: Frankfurt) gibt den Einsatz eines Bodenerschließungs- und Explorationsteams in seinem zu 100 % im Unternehmensbesitz befindlichen Lithiumprojekt Georgia Lake („Georgia Lake“) im Bergbaubezirk Thunder Bay in Ontario bekannt. Das Explorationsteam wird die Ziele hoher Priorität, die in einer früher bereits bekanntgegebenen luftgestützten, hochauflösenden magnetischen Untersuchung identifiziert wurden, genauer prüfen. Die magnetische Untersuchung wurde im 4. Quartal 2022 von Prospectair Geosurveys Inc. („Prospectair“) aus Gatineau, Quebec, durchgeführt.

Abbildung 1. Bilder aus der luftgestützten magnetischen Untersuchung

Das Explorations- und Probenahme-Programm wird über einen Zeitraum von 7-10 Tagen stattfinden und Bodenvergleichsmessungen, Probenahmen und Schürfarbeiten in mehreren Gebieten, die aus hochauflösenden magnetischen Untersuchungsdaten ausgewählt wurden, sowie ein auf Geschiebemergel ausgerichtetes Probenahme-Programm zur weiteren Prüfung der Liegenschaft im Hinblick auf Lithiumpotenzial umfassen. Die für das Programm erwarteten Kosten betragen 56.000,00 CAD. Das Programm soll im August 2023 beginnen und einen Bericht mit einem Überblick über das Programm und seine Ergebnisse enthalten.

Das 752 Hektar große Konzessionsgebiet grenzt unmittelbar an das von der Firma Rock Tech Lithium Inc. (RCK – TSX.V) („Rock Tech“) explorierte Lithiumkonzessionsgebiet Georgia Lake und befindet sich rund 160 km nordöstlich von Thunder Bay in der kanadischen Provinz Ontario, in der Bergbauregion Thunder Bay.

CEO David Greenway äußerte: „Die Ergebnisse der luftgestützten geophysikalischen Daten in unserem Lithiumprojekt Georgia Lake sind äußerst ermutigend, und wir freuen uns jetzt darauf, ein Bodenuntersuchungsteam für ein weiterführendes Explorationsprogramm vor Ort zu senden und in Kürze Bohrarbeiten im Lithiumsole-Projekt Pocitos 1 in Argentinien durchzuführen und unsere Lithiumressource zu erweitern. 2023 gestaltet sich als ein besonders spannendes Jahr für unser globales Portfolio an Lithium-Assets“.