First Hydrogen erhält für sein wasserstoffbetriebenes Brennstoffzellen-Lieferfahrzeug Lob von SSE

Vancouver, B.C., 13. Juli 2023 – Vancouver, British Columbia / IRW-Press / – First Hydrogen Corp. („First Hydrogen“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: FHYD) (OTC: FHYDF) (FWE: FIT) berichtet, dass sein mit Wasserstoff-Brennstoffzellen betriebenes Lieferfahrzeug (FCEV) vom größten Energieinfrastrukturunternehmen Großbritanniens, SSE PLC, positiv aufgenommen worden ist. SSE-Fahrer haben das FCEV in den vergangenen zwei Wochen für ihre täglichen Aufgaben rund um Aberdeen, Schottland, eingesetzt. In ersten Kommentaren loben SSE-Fahrer das FCEV des Unternehmens für seine Reichweite (über 500 km) und sein einfaches und angenehmes Fahrverhalten.

Will Hannaford, Fahrer bei SSE, sagte: „Der Transporter von First Hydrogen lässt sich sehr angenehm fahren und ist viel laufruhiger als meine Dieselfahrzeuge. Der emissionsfreie Transporter wird selbstverständlich die Umweltauswirkungen unserer täglichen Arbeit verbessern, aber er hat auch den zusätzlichen Vorteil, dass er im Stadtverkehr gute Leistung bringt und seine Batterie während der Fahrt auflädt, was ihm eine beeindruckende Reichweite verleiht.“

SSE-Fahrer Angus Burrows ergänzte: „Nachdem ich in der Schulung vor dem Test gelernt hatte, wie man ein wasserstoffbetriebenes Fahrzeug bedient, war ich auf den Praxiseinsatz des Transporters von First Hydrogen sehr gespannt. Es war auch aufregend zu sehen, wie viel Arbeit in die Entwicklung des Fahrzeugs geflossen war, und mein Enthusiasmus blieb während des Tests ungebrochen – ich stelle fest, dass ich nach wie vor täglich über das Fahrzeug spreche!“

Das FCEV von First Hydrogen kann mit einer einzigen Tankfüllung weiter fahren, als vergleichbare batterieelektrische Fahrzeuge (BEV) mit nur einer Ladung und kann schwerere Lasten transportieren, ohne die Reichweite zu beeinträchtigen. Durch die schnelle Betankung – ca. 5 Minuten gegenüber 5 Stunden Ladezeit für BEV – bedeutet dies auch längere Betriebszeiten des Fahrzeugs, d. h. längere Zeiträume, über die das Fahrzeug auf der Straße sein kann.

Das Fahrzeug wird während des gesamten Versuchs mit Hilfe von Bordinstrumenten genau überwacht. Dies hilft den Technikern von First Hydrogen, den Kraftstoffverbrauch, die Kilometerleistung und die Fahrzeugleistung unter verschiedenen Bedingungen zu verstehen. Außerdem können sie die Nutzung, den Standort und den Status des Fahrzeugs in Echtzeit verfolgen, um die Sicherheit der Fahrer und Fahrzeuge zu gewährleisten.