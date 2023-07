Wirtschaft "Letzte Generation" blockiert Flughäfen in Hamburg und Düsseldorf

Hamburg/Düsseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Mitglieder der "Letzten Generation" haben am Donnerstag Blockadeaktionen an den Flughäfen in Hamburg und Düsseldorf durchgeführt. Der Flugbetrieb wurde am Morgen vorerst eingestellt, wie die Betreibergesellschaften mitteilten.



Demnach hätten sich unbefugte Personen Zutritt zum Flughafengelände verschafft. In Hamburg konnten am Donnerstag noch keine Flüge starten oder landen, hieß es weiter. Dort sind auch die zentrale Sicherheitskontrolle sowie die Check-in-Schalter vorübergehend geschlossen.