DGB Vorsitzende Yasmin Fahimi besucht Ørsted

Emden (ots) - Im Rahmen ihrer Sommerpressetour, besuchte Yasmin Fahimi,

Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Ørsted, den Weltmarktführer

im Bereich Offshore-Windenergie und dessen Service Operation Vessel "Wind of

Change", im Hafen von Emden.



Yasmin Fahimi, Vorsitzende des DGB sagt: "Erneuerbare Energien sind unerlässlich

für unser Ziel einer klimaneutralen Wirtschaft und Gesellschaft. Deswegen habe

ich mir heute mit großem Interesse die Anlagen der Firma Orsted vorstellen

lassen. Die technischen Möglichkeiten sind beeindruckend. Aber es wurde auch

deutlich: Investitionen in Maschinen reichen nicht. Um diese wichtige Branche

zukunftsfest zu machen, brauchen wir Investitionen in Menschen. Nur mit guten

Arbeitsbedingungen können wir ausreichend Fachkräfte für den sozial-ökologischen

Wandel gewinnen. Das gilt insbesondere für die Arbeit auf See. Hier ist auch die

Bundesregierung gefordert, für mehr Klarheit zu sorgen. Denn die Sicherheit der

Beschäftigten in der Nordsee und der Schutz kritischer Infrastruktur dürfen

nicht an Zuständigkeitsgerangel scheitern."