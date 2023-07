Studie Mehr Geld im Job kommt durch Beförderungen

Bonn, Mannheim (ots) - +++Erste systematische Analyse des Zusammenhangs zwischen

Stellenanforderungen und Verdienst+++Karrierewege in den USA und Deutschland

untersucht+++



Während des Erwerbslebens sind 50 Prozent der Verdienststeigerungen allein auf

Beförderungen zurückzuführen, die an die Arbeitnehmer höhere Anforderungen

stellen. Diese umfassen komplexere Aufgaben, größere Selbstständigkeit bei der

Ausführung sowie ein Plus an Verantwortung. Diese neue Sichtweise auf Lohn- und

Gehaltsstrukturen veröffentlicht das EPoS Economic Research Center, eine

Kooperation der Universitäten Bonn und Mannheim, in dem Diskussionspapier "Job

levels and Wages".