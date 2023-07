Mobilize Lease&Co, eine Tochtergesellschaft von Mobilize Financial Services, gibt den Erwerb der deutschen Unternehmen Mobility Concept und MeinAuto bekannt (FOTO) Neuss (ots) - Mobilize Lease&Co, eine Tochtergesellschaft von Mobilize Financial Services, gibt den Erwerb[1] von Mobility Concept und MeinAuto, einem führenden Anbieter auf dem deutschen Autoleasingmarkt bekannt; beide sind aktuell Bereiche der MeinAuto-Gruppe. Diese Transaktion wird das Wachstum und die Entwicklung von Langzeitleasingangeboten in Deutschland beschleunigen.

Erste Akquisition für Mobilize Lease&Co



Mobilize Financial Services kündigt die Übernahme von Mobility Concept und MeinAuto durch ihre Tochtergesellschaft Mobilize Lease&Co an, die im November 2022 mit dem Ziel gegründet wurde, Langzeitleasingangebote in allen geografischen Regionen zur Unterstützung der Allianz-Marken bereitzustellen.

Mobilize Lease&Co entwickelt nutzungsbasierte Lösungen, die zunehmend flexible Mietangebote integrieren sowie Flottenmanagementdienste durch Fahrzeugkonnektivität integrieren.



MeinAuto ist eine digitale Plattform, die verfügbare oder konfigurierte Fahrzeugmodelle aller Marken vertreibt. Diese Akquisition stellt eine Entwicklungsmöglichkeit in Deutschland für die in Frankreich gegründete Tochtergesellschaft Mobilize Lease&Co dar, da MeinAuto ein führendes Unternehmen mit einem Flottenvolumen von 1 Milliarde Euro Obligo, 50.000 Fahrzeugen und 250 Mitarbeitern ist.



"Der Erwerb von MeinAuto, einem führenden Multimarken-Marktplatz, der ein 100 % digitales Kundenerlebnis anbietet, wird uns helfen, unsere Entwicklung in Deutschland zu beschleunigen und deutlich zu stärken", sagt Enrico Rossini, CEO von Mobilize Lease&Co.



"MeinAuto wird es uns ermöglichen, unser Angebot im Bereich Operational Leasing zu erweitern und das bestehende Händlernetz der Allianz zu ergänzen. Es stärkt unser erklärtes Ziel, bis 2030 eine Flotte von einer Million Fahrzeugen zu erreichen und unsere internationale Präsenz zu verdoppeln", erklärt Frédéric Schneider, CEO von Mobilize Financial Services.



Das Unternehmen wird weiterhin von Rudolf Rizzolli, dem derzeitigen CEO, geleitet, der nun an Enrico Rossini, den CEO von Mobilize Lease&Co, berichten wird. "In einem sich ständig verändernden Markt ermöglicht uns der Beitritt zu Mobilize Lease&Co, einer Tochtergesellschaft von Mobilize Financial Services, unsere Entwicklung zu beschleunigen. Wir freuen uns, unsere Dienstleistungen neben denen von Mobilize Lease&Co anbieten zu können", sagt Rudolf Rizzolli.

Die Transaktion, deren Betrag vertraulich ist, muss noch von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) sowie von den österreichischen und deutschen Wettbewerbsbehörden genehmigt werden.



Mobilize Financial Services stärkt seine Position auf dem deutschen Markt

Der Erwerb von MeinAuto steht im Einklang mit dem Bestreben von Mobilize Lease&Co, vom Wachstum des Marktes für Langzeitleasing zu profitieren und bis 2030 eine Flottengröße von einer Million Fahrzeuge zu erreichen, gegenüber 350.000 Ende 2022. Mit dieser neuen Struktur werden die neuen Angebote von Mobilize Lease&Co somit schrittweise auf ganz Europa ausgedehnt, für Privat- und gewerbliche Kunden, größere Flottenkunden sowie für Mobilitätsanbieter.

Durch seine Niederlassung bereits seit mehr als 75 Jahren und 450.000 Kunden etabliert, ist der deutsche Markt von strategischer Bedeutung für Mobilize Financial Services, die vor Kurzem eine Bipi-Tochtergesellschaft im Land eröffnet hat. Bipi ermöglicht es Mobilize Lease&Co, schlüsselfertige Autoabonnement-Angebote zu entwickeln. Diese ultraflexiblen Abonnements stellen eine innovative Leasinglösung dar, die sich auf dem Markt für Mobilitätsdienstleistungen in der Entwicklung befindet und zwischen Langzeitleasing und Kurzzeitmiete angesiedelt ist, um dem Nutzer maximale Flexibilität und Wahlfreiheit zu bieten.



Mit Bipi und MeinAuto kann Mobilize Lease&Co nun schlüsselfertige Angebote, Abonnementdienste und flexible Leasingpakete bereitstellen, die am besten auf die Fahrzeugnutzung der Kunden abgestimmt sind, unabhängig von der Marke ihrer Wahl.



[1] Die Transaktion, deren Betrag vertraulich ist, muss noch von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) sowie von den österreichischen und deutschen Wettbewerbsbehörden genehmigt werden.

Über Mobilize Financial Services



Als ein Partner, der sich um alle seine Kunden kümmert, entwickelt Mobilize Financial Services innovative Finanzdienstleistungen, um nachhaltige Mobilität für alle zu schaffen. Mobilize Financial Services ist eine Tochtergesellschaft der Renault Gruppe, deren Tätigkeit vor fast 100 Jahren begann. Mobilize Financial Services ist die Handelsmarke der RCI Banque S.A., einer französischen Bank, die sich auf die Finanzierung von Fahrzeugen und Dienstleistungen für Kunden und Händler der Allianz spezialisiert hat. Mit Niederlassungen in 35 Ländern und fast 4.000 Mitarbeitern finanzierte die Gruppe im Jahr 2022 über 1,2 Millionen Verträge (Neu- und Gebrauchtwagen) und verkaufte 3,8 Millionen Services. Ende 2022 lag das durchschnittliche Finanzierungsvolumen bei 44,7 Milliarden Euro und der Gewinn vor Steuern bei 1.050 Millionen Euro. Seit 2012 hat die Gruppe in mehreren Ländern ein Einlagengeschäft aufgebaut. Ende Dezember 2022 beliefen sich die gesammelten Nettoeinlagen auf 24,4 Milliarden Euro oder 49 Prozent der Nettoaktiva des Unternehmens.



