Wirtschaft Dax startet auf Vortagesniveau - China-Exporte eingebrochen

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Donnerstagmorgen verhalten in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 16.030 Punkten berechnet, nur wenige Punkte über dem Schlussniveau vom Vortag.



Ganz oben in der Kursliste rangierte am Morgen Infineon. Im roten Bereich hielten sich unter anderem die Deutsche Börse, Rheinmetall und Daimler Truck auf. Aus China kamen vor Handelsstart unterdessen deutlich verschlechterte Exportdaten: "Die jüngsten Handelsdaten aus dem Reich der Mitte werden an den Börsen nicht negativ aufgenommen, auch wenn sie extrem negativ sind", sagte Thomas Altmann von QC Partners.