Die nachbörsliche, massive Umsatzwarnung von BASF, dem größten Chemie-Konzern der Welt, zeigt, wie groß die Gefahr der Deindustrialisierung in Deutschland ist. Denn die Chemiebranche steht am Beginn fast aller Wertschöpfungsketten, die Probleme in diesem Sektor der Industrie werden früher oder später dann auch andere Sektoren betreffen. Die Warnung von BASF ist also eine Warnung vor der Deindustrialisierung in Deutschland: denn vor allem in der Industrie sind die gut bezahlten Jobs, die unseren Sozialstaat finanzieren. Die Probleme wären lösbar, wenn man es nur wollte - statdessen aber regiert in Deutschland die Ideologie. An den Aktienmärkten gestern Euphorie über die niedriger als erwartet ausgefallene Inflation - aber der leichte Part des Inflations-Rückgangs ist jetzt vorbei (Basiseffekte). Der fallende Dollar und der steigende Ölpreis sind ein Risikofaktor in Sachen Inflation..

