Rekordrallye bei KI-Biotech-Aktie: Das hat Nvidia damit zu tun

Recursion Pharmaceuticals gab am Mittwoch bekannt, dass das Unternehmen eine Investition in Höhe von 50 Millionen US-Dollar von Nvidia im Rahmen einer PIPE-Transaktion (Private Investment in Public Equity) erhalten hat. Das Pharmaunternehmen setzt maschinelles Lernen zur Entdeckung neuer Medikamente ein.

Ask 5,60

Ask 5,60

Ask 5,57

Ask 5,57

Nvidia-CEO Jensen Huang kommentiert: "Generative KI ist ein revolutionäres Werkzeug, um neue Medikamente und Behandlungen zu entdecken.Wir freuen uns, mit dem Weltklasse-Team von Recursion zusammenzuarbeiten, das Pionierarbeit leistet."

Die Recursion-Aktie hat sich in der Folge bei Börseneröffnung mehr als verdoppelt und stieg um sagenhafte 115 Prozent, bevor sie den Handel mit einem Rekordgewinn von 78 Prozent beendete. Der Marktwert des Unternehmens stieg damit um fast eine Milliarde US-Dollar.

Analysten begrüßen den Schritt. Laut Gil Blum, Analyst bei Needham & Co., festigen die neuen Mittel die führende Position von Recursion als führendes KI-gesteuertes Biotech-Unternehmen. "Die Zusammenarbeit verschafft Recursion Zugang zum leistungsstärksten KI-Computing-Unternehmen der Welt", schrieb er in einer Mitteilung an Kunden.

Keybanc Capital-Analyst Scott Schoenhaus bezeichnet die Investition als "einen bedeutenden Validierungsschritt für den Bereich der KI in der Medikamenten-/ Molekülentwicklung im Allgemeinen".

Baillie Gifford & Co., ein Vermögensverwalter, der für frühe Wetten auf Aktien wie Tesla und Moderna bekannt ist, sei laut den von Bloomberg zusammengestellten Daten der größte Anteilseigner von Recursion. Cathie Woods ARK Investment Management besitze demnach ebenfalls einen Anteil.

Tipp aus der Redaktion: Erst Höhenflug, dann Einbruch! So erging es dieser Biotech-Aktie in den vergangenen Monaten. Welche Chancen die Aktie zu einem Geheimtipp mit 100 Prozent Comeback-Potenzial machen und um welchen Geheimtipp es sich handelt, erfahren Sie in diesem kostenlosen Report.

Die Rallye wird am Markt als Anzeichen dafür gedeutet, dass die KI-Manie nun endlich auch den angeschlagenen Biotechnologiesektor erfasst. Der Sektor hat unter den Zinserhöhungen der US-Notenbank Federal Reserve gelitten. Vor dem gestrigen Anstieg war die Recursion-Aktie im bisherigen Jahresverlauf um zwölf Prozent eingebrochen, nun notieren die Aktien um 57 Prozent höher. Der Analystenkonsens impliziert auch nach der gestrigen Rallye noch ein Aufwärtspotenzial von rund 17 Prozent.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion