Silber gelingt fulminanter Ausbruch!

Silber hat die Vorlage von der US-Inflationsfront genutzt und ist gestern aus seiner Seitwärtsbewegung nach oben ausgebrochen. Technisch hat sich die Lage damit deutlich verbessert, neue Zielmarken tun sich auf.

Inflation fällt, Ende der Zinserhöhungen in den USA naht!

Am 17. März 2022 erhöhte die US-Notenbank Federal Reserve erstmals die Zinsen. Das Ziel war und ist die Bekämpfung der Inflation. Am gestrigen Mittwoch dann kamen die Inflationszahlen für Juni herein und lagen mit drei Prozent um 0,1 Prozentpunkte unter den Erwartungen des Marktes. Das reichte, um die Aktienmärkte sowie Öl, und die Edelmetalle anzuschieben, denn die Fed kommt damit ihrem Ziel einer Rate von zwei Prozent sehr nah. Es deutet sich zumindest vorsichtig das Ende der Zinserhöhungen an. Die Inflationsrate fällt in den USA damit 13 Monate in Folge und ist nicht einmal halb so hoch wie in Deutschland, wo sie im Juni bei 6,4 Prozent lag.