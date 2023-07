Europas Immobilien-Oscar Best Place holt zwei Gold-Auszeichnungen beim European Property Awards 2023 (FOTO)

London/Berlin (ots) - In den beiden Kategorien "Best Real Estate Agency Website

Germany" und "Best Property Agency / Consultancy Germany" wurde die führende

deutsche Immobilienplattform BEST PLACE bei den diesjährigen European Property

Awards 2023 als Sieger ausgezeichnet. Damit gingen die höchsten Auszeichnungen

der renommierten Fachjury zum dritten Mal in Folge an Danny Wolf, Nikolai

Dombrowski und Luis Ibbeken. Zudem ist Best Place erneut als "Best Property

Agency / Consultancy Europe" für die International Property Awards nominiert,

die als nächstes verliehen werden.



Die European Property Awards-Jury, die sich aus 100 Immobilienexperten,

Architekten und langjährigen Branchenkennern zusammensetzt, bewertete die

Einreichungen von Best Place als den Branchendienstleister mit der höchsten

Qualität, sowohl bei der digitalen Präsenz als auch im Bereich Beratung und

Kundenservice. Aktuell vermarktet das Berliner Unternehmen in der Metropolregion

Berlin/Brandenburg 75 Objekte mit über 700 Wohneinheiten, baut am Standort

Alicante seine Niederlassung mit Wohn- und Ferienimmobilien in Spanien weiter

aus und kooperiert mit mehreren Dubai-Bauträgern. Das breitgefächerte Portfolio

konnte die Jury auf den Websites von Best Place entdecken und digital mittels

3D-Navigator, hochauflösender Renderings und KI-basierter Servicetools erleben.