Wirtschaft Flugbetrieb in Hamburg und Düsseldorf wieder aufgenommen

Hamburg/Düsseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Nach den Blockadeaktionen der "Letzten Generation" an den Flughäfen in Hamburg und Düsseldorf ist der Flugbetrieb am Vormittag wieder aufgenommen worden. Ganztägig könne es aber noch zu weiteren Flugstreichungen und Verzögerungen kommen, teilte der Hamburger Flughafenbetreiber mit.



Auch in Düsseldorf war der Flugbetrieb zuvor eingeschränkt wieder aufgenommen worden. Fluggäste werden weiter aufgerufen, sich über ihren Flugstatus zu informieren. Am Morgen hatten sich Mitglieder der "Letzten Generation" Zugang zu den Rollfeldern verschafft und den Flugverkehr stark beeinträchtigt.