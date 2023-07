Seite 2 ► Seite 1 von 3

Nürnberg (ots) - Das sind die Ergebnisse der 9. Ausgabe des immowelt Mietkompassfür das 2. Quartal 2023:- Mietanstieg setzt sich fort: In 10 von 14 untersuchten Großstädten steigen dieAngebotsmieten von Bestandswohnungen im Vergleich zum Vorquartal- Deutlichste Zuwächse in Hamburg (+1,9 Prozent) und Köln (+1,4 Prozent)- In München verteuern sich die Angebotsmieten um 0,9 Prozent, in Berlin fallensie um 1,3 Prozent- Frankfurt (+0,4 Prozent) erreicht das Mietpreisniveau von Stuttgart (-0,9Prozent)- Günstige Großstädte: Steigende Mieten in Dortmund (+0,9 Prozent), Essen (+0,6Prozent) und Dresden (+1,0 Prozent); Minus in Leipzig (-0,8 Prozent)Die Vorzeichen für die städtischen Mietmärkte stehen derzeit so schlecht wielange nicht: Der Neubau ist an vielen Stellen zum Erliegen gekommen, während dieZuwanderung im vergangenen Jahr Rekordniveau erreicht hat. Die Mieten indeutschen Großstädten haben sich folglich auch im 2. Quartal dieses Jahresverteuert. Im Vergleich zum Vorquartal sind die Angebotsmieten vonBestandswohnungen (80 Quadratmeter, 3 Zimmer, 2. Stock) in 10 der 14 größtendeutschen Städte gestiegen. Immerhin: In 4 Städten sind die Mieten in denvergangenen drei Monaten gesunken. Zu diesem Ergebnis kommt der aktuelleimmowelt Mietkompass (https://content.cdn.immowelt.com/iw_group2/import/Redaktion/Pressemitteilungen/2023/2023_07_13_immowelt_Mietkompass_Q2_2023.pdf) .Die Preisdynamik hat im zurückliegenden Quartal sogar nochmal leicht zugenommen.Im 1. Quartal dieses Jahres sind die Angebotsmieten in 9 der 14 Städtegestiegen. Generell zeigt die Preiskurve bei den meisten Städten seit Jahrensteil nach oben. Im Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum, also dem 2. Quartal2022, haben sich die Angebotsmieten in 13 von 14 Städten verteuert. In derSpitze beträgt das Plus 5,2 Prozent.Stärkste Anstiege in Hamburg und KölnDie hohe Nachfrage führt besonders in den attraktiven Metropolen zu hohenMieten. Die stärksten Verteuerungen im 2. Quartal verzeichnen zweiMillionenstädte. In Hamburg erhöhen sich die Angebotsmieten binnen 3 Monaten um1,9 Prozent und in Köln um 1,4 Prozent. In der Hansestadt verteuern sich diePreise von durchschnittlich 11,10 Euro auf 11,30 Euro pro Quadratmeter. NachdemHamburg jahrelang aufgrund des gut geförderten Wohnungsbaus größere Mietanstiegeverhindern konnte, gerät die Elbmetropole inzwischen an ihre Grenzen. Die hoheNachfrage lässt auch in der Hansestadt das Preisniveau immer weiter anwachsen.Das zeigt sich besonders im Vorjahresvergleich: Denn seitdem sind die Mieten um3,9 Prozent gestiegen. In Köln ist die Ausgangslage hingegen eine andere. Das