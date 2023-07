UN-Bericht warnt vor verheerender Schuldenkrise für arme Länder

NEW YORK/GENF (dpa-AFX) - 52 ärmere Länder sitzen nach Angaben der Vereinten Nationen in einer Schuldenfalle, die sie ohne Hilfe kaum bewältigen können. UN-Generalsekretär António Guterres warnte am Mittwoch (Ortszeit) in New York: "Die halbe Welt versinkt in einem Entwicklungsdesaster, angetrieben durch eine verheerende Schuldenkrise."

Guterres präsentierte den UN-Bericht "Welt der Schulden". Daraus geht hervor, dass die öffentlichen Schulden weltweit 2022 auf den Rekordwert von 92 Billionen Dollar (rund 82,5 Billionen Euro) gestiegen sind. Das sei fünfmal so viel wie im Jahr 2000. Einen überproportional hohen Anteil daran trügen arme Länder. Gut 40 Prozent der Weltbevölkerung, 3,3 Milliarden Menschen, lebten in Ländern, in denen die Zinszahlungen auf Kredite die Ausgaben für Gesundheit oder Bildung übersteigen, heißt es darin.